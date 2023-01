Weitere Durchsuchungen im Terrorverdachtsfall gegen zwei Iraner

Wegen der Gefahren, die von in der Wohnung vermuteten Giftstoffen ausgehen können, trugen die Einsatzkräfte in Castrop-Rauxel Schutzanzüge.

Wegen der Gefahren, die von in der Wohnung vermuteten Giftstoffen ausgehen können, trugen die Einsatzkräfte in Castrop-Rauxel Schutzanzüge. dpa/7aktuell.de/Marc Gruber

Im Fall der terrorverdächtigen Iraner in Castrop-Rauxel hat es am Montag neue Durchsuchungen gegeben. Dabei gehe es um zwei Garagen, sagte der Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf, Holger Heming, dem TV-Sender Welt. Am Abend zuvor war gegen den 32-jährigen M.J. und seinen 25-jährigen Bruder J.J. Haftbefehl erlassen worden.

„Weitere Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass der 32-jährige Beschuldigte über zwei Garagen verfügt, die eben derzeit durchsucht werden, auch unter Einsatz wieder von Spezialkräften, um entsprechende Sicherheitsvorkehrungen gewährleisten zu können“, sagte Heming. Zuvor habe es dazu einen entsprechenden Zeugenhinweis gegeben.

Terror-Verdacht: Beschuldigter hat wohl Garagen selbst angemietet

„Nach unserer derzeitigen Erkenntnislage ist es auch nicht so, dass der Beschuldigte die Garagen selbst angemietet hatte, soweit ich das gehört habe, sondern eben über diese verfügte“, sagte der Generalstaatsanwalt weiter. Daher seien die Behörden erst am Sonntag auf diese Information gestoßen. Daraufhin sei der weitere Durchsuchungsbeschluss erwirkt worden, „der jetzt wohl gerade vollstreckt wird“.

Den Brüdern wird vorgeworfen, dass sie sich die Giftstoffe Cyanid und Rizin beschaffen wollten, um damit eine unbestimmte Anzahl von Menschen zu töten. Beide waren in der Nacht zum Sonntag festgenommen worden. Dabei war auch die Wohnung des 32-Jährigen durchsucht worden, in der sich beide Verdächtigen aufhielten.