Weitere Ermittlungen im Fall des toten Mädchens in Wunsiedel Auch über die Osterfeiertage ermittelt die Polizei in Bayern weiter. Warum musste eine Zehnjährige in Bayern sterben? dpa

Einsatzkräfte der Polizei sperren die Straße zu einem Kinder- und Jugendhilfezentrum ab. In der Einrichtung war eine Zehnjährige tot gefunden worden. Daniel Vogl/dpa

Wunsiedel -Die Ermittlungen zum mutmaßlich gewaltsamen Tod einer Zehnjährigen in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung gehen auch über die Feiertage weiter. Die Arbeiten der Soko würden natürlich auch an Karfreitag und Ostern fortgeführt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag.