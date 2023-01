Weitere Hausdurchsuchungen zum Fall Andrew Tate in Rumänien Der Influencer Andrew Tate bleibt in Haft. Ihm wird Menschenhandel, Geldwäsche und Vergewaltigung vorgeworfen. dpa

Andrew Tate wird unter anderem Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen. Alexandru Dobre/AP/dpa

Bukarest -Zum Fall des wegen Verdachts auf Menschenhandel, Geldwäsche und Vergewaltigung inhaftierten britisch-amerikanischen Influencers Andrew Tate weitet Rumäniens Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aus. Am Donnerstag seien in der Sache weitere Hausdurchsuchungen eingeleitet worden, teilte die für organisiertes Verbrechen zuständige Sondereinheit der Staatsanwaltschaft, DIICOT, in Bukarest mit.