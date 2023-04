Weitere Leiche nach Hauseinsturz in Marseille geborgen In Marseille stürzt ein vierstöckiges Haus ein. Drei Tote sind bereits geborgen. Die Feuerwehr sucht weiter nach Überlebenden unter den Trümmern. dpa

Feuerwehrleute inmitten der Trümmer im Einsatz: Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Clement Mahoudeau/AFP/dpa

Marseille -Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt von Marseille haben Rettungskräfte eine dritte Person tot aus den Trümmern geborgen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Montagvormittag mit. Bereits in der Nacht waren zwei Menschen tot in dem Geröll gefunden worden. Nähere Angaben zu ihnen gab es zunächst nicht.