Neben Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) wurden noch andere Politiker gezielt von einem Hochstapler getäuscht. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge wurden unter anderem auch die Bürgermeister von Madrid und Wien Ziel solcher Attacken. In allen drei Fällen habe der Mann am anderen Ende Vitali Klitschko täuschend ähnlich gesehen. Offenbar handelte es sich um die gleiche Person.

Die Fake-Anrufe des falschen Klitschkos haben zumindest in Berlin interne Konsequenzen. Demnach will Giffey alle ihre Kontakte genau prüfen lassen. „Das bedeutet, dass wir künftig noch stärker in die Prüfung gehen, noch stärker misstrauisch sein müssen“, sagte Giffey am Samstag.

Über das Videotelefonat vom Vortag sagte sie: „Es ist ein Mittel der modernen Kriegsführung.“ Es gehe darum, dass Vertrauen in die ukrainischen Partner zu erschüttern. Ein bisher noch immer unbekannter Mann hatte sich als der Kiewer Bürgermeister Klitschko ausgegeben. Das Klitschko-Double war in der Gesprächsführung ziemlich gewieft vorgegangen.

„Wir wissen nicht, wer dahintersteckt“, sagte Giffey. Sie habe das Landeskriminalamt gebeten, mit dem IT-Dienstleistungszentrum des Landes und dem Security Operations Center zu ermitteln. Das Sicherheitszentrum war Mitte April eröffnet worden. „Es ist ganz klar, dass unser Landesnetz zusätzlichen Schutz braucht“, sagte Giffey.

Falscher Klitschko fragte, ob Ukrainer in Berlin Sozialleistungen erschleichen

Der Gesprächspartner habe gefragt, ob Ukrainer in Berlin Sozialleistungen erschleichen, und habe gebeten, ukrainische Männer zum Kämpfen zurückzuschicken. Schließlich habe er gefragt, ob Berlin bei der Ausrichtung eines Christopher Street Days in Kiew helfen könne. „Da habe ich zu meinen Leuten gesagt: ‚Hier stimmt was nicht.‘ Und in dem Moment ist das Gespräch auch abgebrochen.“

Angebahnt worden sei das Gespräch Anfang Juni über einen Fake-E-Mail-Verkehr über die Senatskanzlei. Die ukrainische Botschaft sei eingebunden gewesen. „Das war ein ganz standardmäßiger Vorgang“, sagte Giffey. Zu Beginn des Gesprächs habe das Gegenüber darum gebeten, Russisch sprechen zu können, damit seine Mitarbeiter zuhören konnten. Die Gegenseite habe einen russisch-deutschen Dolmetscher hinzugezogen.

Gestik, Mimik und Lippenbewegungen hätten eins zu eins zum Gesagten gepasst, sagte Giffey, die Russisch versteht. „Es war so täuschend echt manipuliert, dass wir erst durch die Art der Gesprächsführung, durch die Fragen misstrauisch wurden.“ Giffey will „zeitnah“ mit dem tatsächlichen Kiewer Bürgermeister sprechen.

Wiens Bürgermeister merkte nichts und verschickte sogar Mitteilungen

Brisant: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig soll der Bild-Zeitung zufolge gar nichts gemerkt haben. Er verschickte nach seinem Telefonat am Mittwoch sogar eine Pressemitteilung und postete einen Twitter-Thread auf Deutsch und Englisch, in dem er ausführlich über sein Gespräch berichtete. Klitschko habe in Wien einen „verlässlichen menschlichen Partner in der Unterstützung der Ukrainerinnen und Ukrainer“, schrieb er.

Madrids Bürgermeister José Luis Martinez-Almeida sei dagegen wie Giffey irgendwann misstrauisch geworden, woraufhin er das Gespräch abbrach.

Nachdem Klitschko von dem Fake-Anruf bei Giffey und Madrids Bürgermeister José Luis Martinez-Almeida erfahren hat, sei er sehr verwundert gewesen. Der Bild sagte er: „Ich hoffe, dass wir bald über meine offiziellen Kanäle telefonieren können.“ Klitschko fügte hinzu: „Ich brauche dann auch keine Übersetzer.“