Weiteres Todesopfer nach Bluttat in Kalifornien – nun elf Tote

Ein Trauernder nach der Bluttat in Kalifornien. AP/Jae C. Hong

Zwei Tage nach den tödlichen Schüssen in einem Tanzlokal im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein weiteres Opfer seinen Verletzungen erlegen. Das teilte das Krankenhaus LAC+USC Medical Center am Montag mit. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf elf. Der Zustand einer weiteren Person, die in dem Krankenhaus behandelt wird, wurde als „ernst“ beschrieben. Zwei Patienten befänden sich auf dem Weg der Besserung.

Die Tat hatte sich am Samstagabend am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest in Monterey Park ereignet, einer östlichen Vorstadt der Pazifikmetropole Los Angeles, wo viele Menschen asiatischer Herkunft leben. Ein Schütze eröffnete das Feuer auf Feiernde, zehn Menschen starben. Zehn weitere wurden mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, vier davon ins LAC+USC Medical Center.

Der mutmaßliche Täter, ein 72-jähriger Mann, flüchtete. Er wurde nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag (Ortszeit) leblos in seinem Lieferwagen gefunden. Er habe sich das Leben genommen, als eine Sondereinheit der Polizei seinen Wagen umstellte, hieß es.