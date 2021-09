Berlin - Der Sommer geht, die Freibäder in Berlin schließen und die Hallenbadsaison startet: Am kommenden Montag öffnen laut den Berliner Bäder-Betrieben zwölf weitere Hallenbäder, unter anderem das Stadtbad Schöneberg. Es ist der zweite Öffnungsschritt: Bereits am Montag hatten die fünf ersten Hallenbäder wieder ihre Türen für die Wintersaison geöffnet.

Wer ein Ticket kaufen möchte, muss es vorher auf der Webseite der Berliner Bäder-Betriebe erwerben. In allen Hallenbädern gelten Zeitfenster für die Benutzung, in der kleinen Pause dazwischen werden berührungsintensive Bereiche desinfiziert. Die Zeitfenster sind etwa zwei Stunden lang, wie weiter mitgeteilt wird. In allen Bädern gelte demnach die 3G-Regel: Zutritt ist nur für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete möglich. Schüler und Schülerinnen, die regelmäßig in der Schule getestet werden, sind von der Regel ausgenommen; ebenso Kinder unter 6 Jahren.

Diese Hallenbäder sind jetzt schon geöffnet Schwimmhalle Finckensteinallee, Finckensteinallee 73

Schwimmhalle Fischerinsel, Fischerinsel 1

Stadtbad Mitte, Gartenstraße 5

Stadtbad Wilmersdorf I, Mecklenburgische Straße 80

Stadtbad Wilmersdorf II, Fritz-Wildung-Straße 7

Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz

Sprung- und Schwimmhalle im Europa-Sportpark (SSE)

Stadtbad Charlottenburg, Alte Halle

Diese Hallenbäder öffnen Montag Kombibad Gropiusstadt (Schwimmhalle)

Kombibad Mariendorf (Schwimmhalle)

Kombibad Spandau Süd (Schwimmhalle)

Schwimmhalle Allendeviertel

Schwimmhalle Baumschulenweg

Schwimmhalle Buch

Schwimmhalle Kaulsdorf

Schwimmhalle Sewanstraße

Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße

Schwimmhalle Zingster Straße

Stadtbad Märkisches Viertel

Stadtbad Schöneberg „Hans Rosenthal“