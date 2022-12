Weltärztechef fordert Test- und Quarantänepflicht bei Einreisen aus China

Reisende mit Mund-Nasen-Schutz überprüfen ihre Pässe, während sie am Schalter für internationale Flüge am Flughafen Peking anstehen.

Deutschland muss sich nach Ansicht von Weltärztebund-Präsident Frank Ulrich Montgomery mit schärferen Einreisebestimmungen vor möglichen Corona-Risiken aus der Volksrepublik China schützen. Er hielte es für „richtig, Test- und Quarantänevorschriften bei Grenzübertritten aus China verpflichtend vorzusehen, wie es in vielen Ländern der Welt gerade geschieht“, sagte Montgomery am Donnerstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Auch Deutschland sollte dies tun – aus Vorsicht.“

Montgomery wies darauf hin, dass die Infektionszahlen in China derzeit „explodieren“. „Dabei können – müssen aber nicht – neue Varianten des Virus durch Mutationen entstehen, die neben den Chinesen auch uns bedrohen.“ In China fänden unkontrolliert in einer weitgehend ungeschützten Bevölkerung Millionen von Infektionen statt, warnte der Ärztefunktionär.

CDU-Politiker zur Pandemie-Bekämpfung: Erfolg durch „chinesisches Missmanagement“ bedroht

Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Sepp Müller (CDU), forderte die Ampel-Koalition auf, eine Corona-Testpflicht für Reisende aus China einzuführen. „Mit der aufgehobenen chinesischen Quarantänepflicht strömen die Chinesen ins Ausland“, warnte Müller gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben). Angesichts der hohen Infektionsrate in China wäre die Bundesregierung „gut beraten, eine Testpflicht für Einreisen aus China sofort zu erlassen“.

Müller fügte hinzu: „Unseren Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie möchte ich nicht durch chinesisches Missmanagement kaputt machen lassen.“

Der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), forderte umgehend eine Testpflicht für Reisende aus China in der gesamten Europäischen Union. Weber sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Es ergibt in einem offenen Europa überhaupt keinen Sinn, nur in einem Land eine Testung vorzunehmen.“ Aus Webers Sicht sei die Corona-Lage in China „besorgniserregend“.

Angesichts der heftigen Corona-Welle in China haben mehrere Länder ihre Vorgaben zur Einreise chinesischer Staatsbürger verschärft. Die USA verlangen ab Januar von Einreisenden aus der Volksrepublik einen negativen Corona-Test. Zuvor hatte bereits Italien als erstes europäische Land verpflichtende Tests für Chinesen bei der Ankunft im Land angeordnet. Die EU-Kommission wollte am Donnerstag über ein koordiniertes Vorgehen beraten.