Weltkriegs-Raketengeschoss erfolgreich gesprengt

Berlin -Der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg ist im Berliner Süden erfolgreich gesprengt worden. Der Sperrkreis in Marienfelde wurde aufgehoben, die Menschen können zurück in ihre Häuser, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Der Fund war keine Fliegerbombe sondern ein „Raketengeschoss“, so die Polizei. Eine Entschärfung war nicht möglich.

Das Geschoss war am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten bei der S-Bahn-Haltestelle Buckower Chaussee gefunden worden. Es lag in der Zufahrt eines Supermarkt-Parkplatzes. Es dauerte bis 2.00 Uhr nachts, bis alle Menschen die Häuser im Sperrkreis mit 500 Metern Durchmesser verlassen hatten.