Berlin - Spezialisten des Landeskriminalamtes haben eine Weltkriegsbombe in der Nähe des Berliner Grunewalds entschärft. Das teilte die Polizei am Sonntag per Twitter mit. Die amerikanische Fliegerbombe werde nun abtransportiert. Die Sperrungen der Autobahn 115 (Avus) und der S-Bahn seien aufgehoben, hieß es. Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe ist am Samstag von Spaziergängern südöstlich der Avus in einer Kleingartenanlage entdeckt worden. Es wurde ein 500 Meter großer Sperrkreis in der Nähe der Autobahnabfahrt Hüttenweg eingerichtet. Anwohner waren nicht betroffen.