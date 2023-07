Blauer Planet bald grün? Darum verfärben sich unsere Weltmeere

Satellitenaufnahmen aus dem All zeigen, unser „blauer Planet“ wird zunehmend grüner. Etwa 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Meeren und Ozeanen bedeckt und sorgen für die blaue Farbe. Forscherinnen und Forscher des National Oceanography Centre im britischen Southampton fanden nun heraus, dass sich bereits mehr als die Hälfte der Meeresflächen weltweit – etwa 56 Prozent – grün färben. Das stellte das Forscherteam bei Untersuchungen der Wasseroberfläche aus den vergangenen zwei Jahrzehnten fest.

In seinem Bericht schreibt das Forschungsteam, es wurde bislang angenommen, dass es mehr als 30 Jahre dauere, um einen durch den Klimawandel verursachten Trend in den Daten zu erkennen. Die aktuelle Untersuchung zeige jedoch, dass sich Klimatrends in der Meeresfarbe viel schneller abzeichnen. „Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Auswirkungen des Klimawandels bereits in mikrobiellen Ökosystemen an der Meeresoberfläche spürbar sind, jedoch noch nicht entdeckt wurden“, heißt es in dem Untersuchungsbericht. Es wird erwartet, dass sich die Veränderungen in den Meeresökosystemen wegen des Klimawandels noch verstärken.

Zusammensetzung von Phytoplankton beeinflusst Weltmeere

Gemessen wurde diese Veränderung mit einem MODIS-Instrument an Board des Nasa-Forschungssatelliten Aqua. Die Satelliten messen die Lichtmenge, die vom Ozean und der Atmosphäre der Erdoberfläche ausgeht. Für die Meeresfarbe sind auch die Zusammensetzungen von Wasserbestandteilen wie Phytoplankton, Mineralpartikel und gelöste organische Stoffe verantwortlich. Im Zeitraum der letzten 20 Jahre wurde ein verändertes Gefüge des Phytoplanktons in den Weltmeeren beobachtet. Diese mikroskopisch kleinen Pflanzen stehen in der Nahrungskette ganz unten und sind somit für das globale Klima wichtig.

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass sich die Zusammensetzung von Phytoplankton auf die Schichtung der Weltmeere auswirkt. Für gewöhnlich ist die Oberfläche der Meere wärmer und leichter. Mit zunehmender Tiefe wird es kälter und dichter. Die steigenden Temperaturen auf der Erde bringen diese natürliche Durchmischung der Schichten durcheinander, mit der Folge, dass weniger Nährstoffe aus den tiefen Schichten an die Wasseroberfläche gelangen. Durch den veränderten Nährstoffanteil können einige Planktonarten dominieren. So erscheint das Wasser grüner.

Noch sind sich die Expertinnen und Experten nicht sicher, welchen Einfluss diese Veränderungen auf das Meeresleben haben werden. Wenn sich dieser Trend jedoch fortsetzt, ist sicher: Die Erde wird sich zunehmend in einen grünen Planeten verwandeln.