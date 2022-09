Der sogenannte Weltuntergangsgletscher im Westen der Antarktis könnte in den kommenden Jahren noch schneller schmelzen. Dies fand eine Studie heraus, die am Montag im Magazin Nature Geoscience veröffentlicht wurde.

Der „Doomsday-Gletscher“ trägt den unheilvollen Namen, da sein Kollaps zu einem schnell ansteigenden Meeresspiegel führen würde. Der Thwaites-Gletscher, wie der eigentliche Name lautet, wies im Jahr 2010 eine Ausdehnung von rund 192.000 Quadratkilometern auf. Dies entspricht in etwa der doppelten Fläche von Österreich.

Gletscher könnte sich immer schneller zurückziehen

Der Boden des Gletschers hat sich bereits vom Meeresboden abgetrennt. Zudem zieht er sich doppelt so schnell zurück wie zuvor angenommen, um etwa 2,1 Kilometer pro Jahr. Sollte er vollständig schmelzen, könnte der Meeresspiegel rapide um mehrere Meter ansteigen, so die Forscher.

Die Schmelze könnte sogar noch schneller voranschreiten, denn sobald sich der Gletscher vom Meeresbodenkamm abtrennt, würde ihn nichts mehr halten. „Thwaites hält sich sprichwörtlich mit seinen Fingernägeln fest“, so der Geophysiker Robert Larter.

Die Wissenschaftler kartierten den historischen Rückzug des Gletschers, um bessere Vorhersagen treffen zu können. „Wir sollten erwarten, dass wir in Zukunft große Veränderungen in kleinen Zeiträumen sehen werden – sogar von einem Jahr zum nächsten“, so Larter.

Auch um den Ostantarktischen Eisschild steht es nicht gut. Die mit Abstand größte Eismasse der Erde galt lange als stabil. Sie enthalte genügend Eis, um den Meeresspiegel um 52 Meter steigen zu lassen, so einige Wissenschaftler. Zum Vergleich: Der viel kleinere Westantarktische Eisschild – in dem auch der Thwaites-Gletscher liegt – würde das Meeresniveau bei vollständigem Abschmelzen „nur“ um gut fünf Meter steigen lassen