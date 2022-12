Weltweite Studie: Die einsamsten Menschen sind junge Männer

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in einer groß angelegten Studie untersucht, inwieweit Einsamkeit mit dem Alter, dem Geschlecht und der kulturellen Zugehörigkeit zusammenhängt. Wie das „BBC Loneliness Experiment“ anhand der Auswertung von Daten von fast 50.000 Teilnehmenden offenlegt, fühlen sich junge Männer von allen Gruppen am einsamsten.

Ein Forschungsteam der Universitäten Manchester, Exteter und Brunel analysierte für die Studie die Angaben von mehr als 46.000 Befragten im Alter zwischen 16 und 99 Jahren. Die Befragten kamen aus insgesamt 237 Ländern.

Stigma der Einsamkeit lastet auf jungen Männern

„Wir fanden heraus, dass jüngere Männer, die in individualistischen Kulturen leben, am stärksten von Einsamkeit betroffen sind“, schreiben die Studienautoren. Damit widersprechen die Ergebnisse der weit verbreiteten Annahme, dass ältere Menschen sich häufiger alleine fühlen, als andere Bevölkerungsgruppen. Mit zu den individualisierten Gesellschaften zählt neben den USA und England auch Deutschland.

Erklären lässt sich das überraschende Ergebnis laut Studien-Leiterin Manuela Barreto so: Jüngere Menschen würden andere Erwartungen an ihre sozialen Beziehungen stellen als ältere Menschen. „Einsamkeit rührt von dem Gefühl her, dass die sozialen Beziehungen nicht so gut sind wie gewünscht“, erklärte Barreto. Das subjektive Empfinden ist demnach entscheidend.

In individualistischen Gesellschaften werde Einsamkeit zudem mehr stigmatisiert als in kollektiv organisierten Gesellschaften, wie laut der Studie etwa Brasilien oder China. Dort werde weniger stark die Erwartung an Menschen gestellt, selbstbestimmt und unabhängig zu sein. Daher hätten frühere Studien, die unverblümter nach dem Gefühl der Einsamkeit fragten als das umfassende „BBC Loneliness Experiment“, häufig andere Ergebnisse erzielt. Das Stigma könnte auch beeinflusst haben, wie ehrlich die Antworten bei früheren Untersuchungen ausfielen.

Die aktuellen Studienergebnisse legten zudem nahe, dass Frauen fortgeschrittenen Alters in kollektiv organisierten Gesellschaften am wenigsten Einsamkeit verspüren. Insgesamt deuten die Ergebnisse dennoch darauf hin, dass das Gefühl auf der ganzen Welt weit verbreitet ist.