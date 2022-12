Wenig Interesse an „divers“-Option in Berlin und Brandenburg Seit 2019 können Menschen ihr Geschlecht zu „divers“ ändern lassen. Bislang wurde die dritte Option im Melderegister in Berlin und in Brandenburg nur selten ... dpa

Berlin -Nur sehr wenige Menschen haben bisher in Berlin und Brandenburg ihr Geschlecht von männlich oder weiblich auf die dritte Möglichkeit „divers“ ändern lassen. In der Hauptstadt gab es 137 entsprechende Einträge im Melderegister (Stand: Ende 2022), wie ein Sprecher der Innenverwaltung mitteilte. Dies seien 0,0037 Prozent der rund 3,7 Millionen Einwohnern in Berlin.