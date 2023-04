Weniger Behandlungen von Parkinson in Berlin Die Zahl der stationären Parkinsonbehandlungen in Berliner Krankenhäusern ist 2021 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr seien gut 13 Prozent weniger Menschen w... dpa

Berlin -Die Zahl der stationären Parkinsonbehandlungen in Berliner Krankenhäusern ist 2021 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr seien gut 13 Prozent weniger Menschen wegen eines Parkinson-Syndroms stationär betreut worden, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. Somit setze sich der seit 2019 anhaltende Trend fort. 2021 waren etwa 1620 Menschen in Berlin wegen des Syndroms betreut worden.