Weniger Fundtiere über Weihnachten als im Vorjahr

Berlin -Rund um Weihnachten sind deutlich weniger Tiere in das Tierheim Berlin gebracht worden als im vergangenen Jahr. Wie der Tierschutzverein am Dienstag mitteilte, wurden zwischen dem 21. und 26. Dezember 17 Tiere in Berlin gefunden - im vergangenen Jahr waren es 7 mehr.