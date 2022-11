Weniger Menschen in Berlin überschuldet - aber Trendwende droht Trotz der dramatischen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln gibt es weniger überschuldete Menschen in Berlin als vor einem Jahr. Experten befürchten aber, dass sich das in den nächsten Monaten ändert. dpa

Rund 320.000 Berliner sind überschuldet. dpa/Christin Klose

Berlin -Die Zahl der überschuldeten Menschen in Berlin ist in diesem Jahr trotz der dramatischen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln erneut gesunken. Auch bundesweit ging die Zahl der Überschuldeten zurück - die positive Entwicklung sei aber trügerisch, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem „Schuldneratlas Deutschland 2022“ mit.