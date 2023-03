„Wer stiehlt mir die Show?“ - Joko trifft auf Nackt-Flitzer „Wer stiehlt mir die Show?“ steckt immer wieder voller Überraschungen. Diesmal sorgte ein Flitzer für Aufsehen. dpa

ARCHIV - Joko Winterscheidt kennt sich aus mit skurrilen Aktionen. Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin -Im ProSieben-Quiz „Wer stiehlt mir die Show?“ hat am Sonntagabend ein Nackter für Aufregung gesorgt. Gastgeber war der Zuschauer Svenrik, der in der vorangegangen Sendung gegen Entertainer Joko Winterscheidt (44) gewonnen hatte und nun den Moderator spielen durfte. In der Mitte der Sendung gewann Joko eine Raterunde und sollte dafür eine Joker-Münze erhalten - diese wurde ihm von einem Flitzer überreicht, der im Publikum saß.