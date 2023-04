„Wer wird Millionär?“: Kein Anschluss beim Telefonjoker Eine Kandidatin brauchte bei Günther Jauch mit der 125.000-Euro-Frage Hilfe. Doch wo war der von ihr ausgesuchte Telefonjoker? dpa

Moderator Günther Jauch steht in der Kulisse der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?».

Hürth/Wismar -Die Suche nach einem Telefonjoker in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern hat Quizmaster Günther Jauch und seine Kandidatin so manchen Nerv geraubt. In der am Montagabend auf RTL ausgestrahlten Folge von „Wer wird Millionär?“ stand Studiogast Frances aus Wismar vor der 125.000-Euro-Frage: „Wer eine Ausbildung bei der Bundespolizei antreten möchte, braucht auf dem letzten Schulzeugnis mindestens welche Noten?“ „A: Politik: 1, Mathe: 2“, B: „Mathe: 2, Sport: 3“, C: „Sport: 3, Deutsch: 4“ oder D: „Deutsch: 4, Geschichte: 5“. Die Kandidatin war sich angesichts dieser ungewöhnlichen Frage nicht sicher, wollte nur A und D ausschließen, grübelte dann aber: „In Deutsch sollte man nicht so schlecht sein.“