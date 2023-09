Kein Sieger mehr bei „Wer wird Millionär“? Günther Jauch verrät den Grund

Der Jackpot bleibt ungeknackt – schon seit über drei Jahren hat kein Kandidat bei der RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ mehr die Million gewonnen. Jetzt verrät der Moderator Günther Jauch auch, warum das so ist, und gibt einen Expertentipp ab.

„Ich will jetzt mal die Frage, die sehr oft an mich gestellt wird, versuchen zu beantworten“, sagt Jauch während der Sendung „Wer wird Millionär?“ zu Kandidatin Jennifer Priewer (Montag, 20.15 Uhr/RTL). Sie machte seiner Meinung nach genau den gleichen Fehler wie viele andere Kandidaten vor ihr. Es geht dabei um die Frage, warum es seit März 2020 keinen Millionär in der Show mehr gegeben hat. Immerhin standen in den Jahren davor insgesamt 16 Kandidaten im Glitzerregen und feierten den Sieg. Jauch macht für die deutsche Sieglosigkeit die deutsche „Vollkasko-Mentalität“ verantwortlich, wie er sagt.

Der Joker ist laut Günther Jauch ein großer Fehler

Wer einmal auf dem Stuhl gegenüber von Günther Jauch gesessen hat, der weiß: Die Nervosität ist groß, die Verunsicherung noch größer. Letzteres macht vielen laut Günther Jauch dann auch einen Strich durch die Rechnung.



Getreu nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, verschwenden die Kandidaten wegen der Nervosität frühzeitig einen Joker, den sie an anderer Stelle viel besser hätten gebrauchen können, erklärt der Showmaster. Das soll auch bei der Kandidatin Priewer so passiert sein. Bei der 8000-Euro-Frage ist sich die Diplom-Pädagogin der Antwort eigentlich sicher, leitet diese auch logisch her.

Dennoch vertraut Jennifer Priewer sich nicht selbst, setzt den 50:50-Joker ein, um die letzte noch so kleine Unsicherheit auszuschließen. Und damit macht sie genau den Fehler, den Jauch schon so oft erlebt hat: Sie verspielt einen wichtigen Joker und verringert nach seiner Logik damit die Chance auf die Million. Ob sie trotzdem die Million gewinnen kann und damit Jauchs Denklehre widerspricht, wird sich in der Sendung am Montag um 20.15 Uhr zeigen.