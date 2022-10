Werner Herzogs besondere Beziehung zu L.A. Regisseur Werner Herzog (80) hat eine besondere Beziehung zu Los Angeles. Der Filmemacher wurde in München geboren, lebt aber seit Langem in den USA. Im Inte... dpa

ARCHIV - Regisseur Werner Herzog im Prinzregententheater während der Verleihung des 39. Bayerischen Filmpreises. Matthias Balk/dpa/Archivbild

Berlin -Regisseur Werner Herzog (80) hat eine besondere Beziehung zu Los Angeles. Der Filmemacher wurde in München geboren, lebt aber seit Langem in den USA. Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe) verneinte er die These, er sei damals nach schlechten Kritiken aus Deutschland geflohen. „Ich bin nicht geflohen. Anfeindungen und schlechte Kritiken gehören zum Metier. Damit muss man klarkommen, und das kann ich“, sagte Herzog.