Wertlose Digitaldrucke als Meisterwerke angeboten

Berlin -Sie sollen gefälschte Werke berühmter Fotografen wie Helmut Newton, Cindy Sherman oder Robert Mapplethorpe zum Verkauf angeboten und Millionensummen verlangt haben: Gegen mutmaßliche Mitglieder einer Betrügerbande hat am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht der Prozess begonnen. Als Hauptangeklagte gelten zwei 55 und 72 Jahre alte Männer. Mitangeklagt sind zwei weitere Männer und eine Frau. Wegen gesundheitlicher Probleme des 55-Jährigen musste die Verlesung der Anklage unterbrochen werden.

Den Hauptangeklagten - ein mehrfach wegen Betrugs vorbestrafter Geschäftsmann und ein Jurist - wird unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche vorgeworfen. Ein 48 Jahre alter Kfz-Mechaniker soll Beihilfe geleistet haben. Zudem müssen sich ein 60-Jähriger und eine 31 Jahre alte Frau wegen Geldwäsche verantworten.

Die mutmaßlichen Haupttäter sollen ab Oktober 2020 Interessenten in Berlin, Köln und dem hessischen Kelsterbach Fotodrucke angeboten haben. Die Preise bewegten sich laut Anklage zwischen 1,5 und 6,6 Millionen Euro. In einem von acht Fällen habe eine Investmentfirma 1,5 Millionen Euro für am Markt wertlose Digitaldrucke mit Motiven hochpreisiger bekannter Künstler gezahlt. Mit einer New Yorker Galerie sei über einen Verkauf von acht Fotografien für 2,4 Millionen Euro verhandelt worden. Der Deal sei geplatzt, weil die Bilder im Juli 2021 von der Polizei beschlagnahmt worden seien.

Die vermeintlichen Meisterwerke waren laut Anklage versehen mit falschen Künstlersignaturen, Herkunftsangaben und Stempeln. Auch eine angebliche Vorbesitzerin sei erfunden worden. Litauische und niederländische Ausweise, die die mutmaßlichen Betrüger als Existenzbeweis der angeblichen Kunstsammlerin präsentiert haben sollen, seien gefälscht und mit dem Foto einer australischen Ärztin versehen worden.

Ob sich die Angeklagten äußern werden, blieb am ersten Prozesstag offen. Mehrere Verteidiger kündigten sogenannte Opening Statements an - Stellungnahme zur Anklage aus Verteidigersicht. Die Ermittlungen seien „sehr einseitig“ geführt worden, sagte einer der Anwälte des 55-Jährigen. Der Mandant sei nicht Kopf einer Bande. Der 55-Jährige sei ein „ausgenutzter Vermittler“, der über sehr gute Kontakte verfüge. Der Prozess soll am 19. Juni mit der weiteren Verlesung der Anklage und der Befragung eines Zeugen fortgesetzt werden.