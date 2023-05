Westfälischer Ritter-„Tatort“ im Bayerischen Fernsehen

Eine Leiche in Rüstung in einem Burggraben und gruselige Mittelalterspiele: Ein dubioser Fall für das populäre Münster-„Tatort“-Team Thiel und Boerne wird im...

Münster -Die Münster-Folgen sind stets die populärsten „Tatort“-Krimis. 2020 wurde im Sommer vier Wochen lang unter erschwerten Pandemie-Bedingungen die Folge „Es lebe der König“ gedreht. Die Erstausstrahlung des Films aus Westfalen verfolgten dann am 13. Dezember 2020 im Ersten - während des Corona-Lockdowns - etwa 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nun (2.5., 20.15 Uhr, BR Fernsehen) wiederholt das bayerische Dritte den Krimi mit Ausflügen in die dunkle Geschichte des Wiedertäuferreichs im 16. Jahrhundert.

Und das passiert:

Eine Leiche in Ritterrüstung treibt im Wassergraben des Mittelalterschlosses „Haus Lüdecke“ in Münster. Unddamit landet erstmals ein Toter in Kettenhemd und Rüstung auf demSeziertisch von Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und seiner Assistentin „Alberich“, Silke Haller (Christine Urspruch).

Kommissar Thiel (Axel Prahl) steht vor einem merkwürdigen Fall vor ungewöhnlicher Kulisse. Der neue Burgherr, „Kirmeskönig“ Manfred Radtke, hat das Schloss zu einem Freizeitpark umgestalten und lukrative Mittelalterspiele veranstalten wollen. Doch der alte Mann ist schon kurz nach dem Kauf tot. Ertrunken in der Nacht, in der Rüstung, die er sich definitiv nicht alleine hat anziehen können.

Thiel hält alle für verdächtig, die in den altehrwürdigen Mauern wohnen. Und keiner von ihnen ist sympathisch: die Tochter des ermordeten Radtke, Claudia, ihr Bruder Tobias und die Frau des Getöteten, Farnaz, die sich als Ex-Prostituierte entpuppt.

Und auch die Verkäuferin des Anwesens scheint ein Motiv zu haben: die letzte Burgherrin Clarissa von Lüdecke - eine schrille Vogel-Fotografin mit einem heiklen Geheimnis.

Tochter Claudia will mit aller Macht die geplante Feier zum 70.Geburtstag des Vaters durchziehen - nach dem Motto: „Der König isttot, es lebe der König.“ Der Familie steht das Wasser bis zum Hals,die geladenen Sponsoren sollen nicht verprellt werden.

Boerne ist auch in diesem „Tatort“ selbstverliebt und arrogant. In seiner Eitelkeit gibt er eine Tanzeinlage in Rüstung zum Besten.

Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Grossmann) sieht sich ausgehorcht von einem lästigen Kollegen. Womöglich stecke der sogar unter einer Decke mit den dubiosen Radtkes, mutmaßt sie. „Es lebe der König“ hat außerdem eine Burg-Durchsuchung parat, böse Gangster aus dem Drogenmilieu - und einige andere Überraschungen.