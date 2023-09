Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet am Donnerstag spätsommerliches, trockenes Wetter. Durch ein sich abschwächendes Hochdruckgebiet bleiben die Temperaturen ungewöhnlich warm für die Jahreszeit, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen meldete. Es werden Temperaturen von bis zu 27 Grad erwartet, mit schwachem Wind aus südlicher Richtung.

Am Morgen kann es vereinzelt zu Nebelfeldern kommen, sonst bleibt es überwiegend heiter. In der Prignitz sollen über den Tag Wolken aufziehen. In der Nacht zum Freitag bleibt meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad.

Wetter am Freitag und Samstag in Berlin und Brandenburg

Am Freitag bleibt der Himmel bewölkt, teilweise bedeckt. Von Westen nach Osten zieht gebietsweise schauerartiger Regen, welcher gegen Abend nachlässt. Die Temperaturen erreichen maximal 21 bis 25 Grad. Ein schwacher Südwestwind weht. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen auf 15 bis 10 Grad.

Der Samstag wird mit 19 bis 21 Grad im Vergleich zu den vorigen Tagen kühl. Es bleibt dabei trocken, heiter bis wolkig. In der Nacht zum Sonntag liegen die Tiefstwerte bei 10 bis 7 Grad, es bleibt meist niederschlagsfrei.