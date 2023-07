Wetter in Berlin: Der Dienstag startet windig und wolkig

Wind und Wolken erwarten die Menschen am Dienstag in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag wolkig, im Norden Brandenburgs zunächst noch stark bewölkt. Im Tagesverlauf bleibt es überwiegend trocken, zwischen der Prignitz und der Uckermark treten gegen Mittag einzelne Schauer auf.

Zudem kommt es zu lokalen Windböen, laut DWD können mit geringer Wahrscheinlichkeit im Norden auch stürmische Böen auftreten. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 24 Grad, im Süden Brandenburgs bei 26 Grad. Nachts bleibt es wolkig und regenfrei. In der zweiten Nachthälfte verdichten sich die Wolken am Himmel und gegen Morgen regnet es im Westen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad.

Wetter am Mittwoch: Gewitter, Schauer und viele Wolken

Der Mittwoch wird wechselnd bewölkt und es kommt zu regionalen Schauern. Gebietsweise treten einzelne Gewitter auf. Ab dem Nachmittag lockert der Himmel dann auf und der Regen klingt ab. Zeitweise werden Windböen erwartet, stürmische Böen sind nicht ausgeschlossen – bei Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es weiterhin bewölkt und trocken. Dabei kühlt es auf Werte zwischen 9 und 12 Grad ab.

Am Donnerstag wechseln sich heitere Abschnitte mit dichter Bewölkung ab. Am Nachmittag kommt es stellenweise zu Schauern oder Gewittern, die meiste Zeit bleibt es aber trocken. Am Abend lockert die Bewölkung größtenteils auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. In der Nacht zum Freitag sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, Regen wird nicht erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad.