Hitze und Starkregen: Tiefdruckrinne nimmt Kurs auf Berlin

Am Sonntag sollen die Temperaturen in Deutschland auf bis zu 38 Grad steigen. Auch in Berlin gilt eine amtliche Warnung vor Hitze.

Bei hohen Temperaturen kann es am Sonntag in großen Teilen Deutschlands Gewitter geben. Es soll bis zu 38 Grad heiß werden, an den Küsten bis zu 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Besonders heiß werde es am Oberrhein. Unter Hochdruckeinfluss wird mit einer Südwest- bis Westströmung heiße Luft nach Brandenburg und Berlin geführt. In Berlin steigt das Thermometer auf bis zu 35 Grad. In der Hauptstadt gilt eine amtliche Warnung vor Hitze zwischen 11 Uhr und 19 Uhr.

Der DWD rät, die Hitze zu meiden, die Wohnung und den eigenen Körper kühl zu halten und genug zu trinken. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, chronisch Kranke und kleine Kinder. Besonders in Berlin wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Im dicht bebauten Stadtgebiet ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung zu rechnen.

Am Montag Starkregen in Berlin prognostiziert

In der Nacht zum Montag erreicht eine Tiefdruckrinne mit feuchter Luft die Region und zieht im Verlauf des Montags ostwärts ab. In der zweiten Nachthälfte zum Montag gibt es von der Prignitz bis zum Fläming erste Schauer und Gewitter. Dabei werden Sturmböen um 70 km/h (Bft 8) erwartet und Starkregen bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Nach einer Pause werden ab dem Vormittag erneut einzelne Schauer und Gewitter erwartet, die im Verlauf ostwärts abziehen.

Der DWD gibt zwei Hitzewarnungen in zwei Stufen heraus: Eine Warnung vor einer starken Wärmebelastung, wenn die Gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag bei etwa 32°C oder darüber liegt. Aufgrund eines Akklimatisationseffektes kann dieser Schwellenwert früh im Sommer etwas niedriger und im Hochsommer etwas höher liegen. Überschreitet die Gefühlte Temperatur am frühen Nachmittag einen Wert von 38°C, so wird vor einer extremen Wärmebelastung gewarnt.