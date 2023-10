Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten am Halloween-Tag Wolken und Windböen. Am Dienstagvormittag kommt es gebietsweise zu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Im Tagesverlauf bleibt es stark bewölkt, längere Zeit niederschlagsfrei und mit Temperaturen von bis zu 14 Grad. Am Nachmittag und Abend kommt es zu vereinzelten Schauern und Windböen. Nachts wird es weiterhin wechselnd bis stark bewölkt, örtlich regnet es etwas. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad im Norden Brandenburgs und 8 Grad in der Niederlausitz.

Am Mittwoch kommt es neben vielen Wolken auch zu heiteren Abschnitten. Dabei bleibt es überwiegend trocken, nur vereinzelt tritt leichter Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es laut DWD wechselnd bewölkt. Es kühlt auf Werte zwischen 4 und 9 Grad ab.