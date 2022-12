Wetter an Silvester rekordverdächtig mild

Offenbach -T-Shirt-Wetter an Silvester - das ist zumindest im Süden Deutschlands möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zum Jahreswechsel rekordverdächtig mildes Wetter. Dabei gilt nach Angaben der Meteorologen: je südlicher, desto wärmer.

Während im Norden bei Regenwetter das Thermometer auf Werte zwischen 9 Grad auf Sylt und bis zu 17 Grad vom Münsterland bis ins südliche Brandenburg steigt, könnte entlang von Oberrhein und Neckar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Auch in Bayern sind demnach vor allem südlich der Donau Höchstwerte um 20 Grad möglich.

Sturm- und Orkanböen erwartet

Allerdings ist es zum Jahreswechsel nach DWD-Angaben auch sehr windig - vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands. Von der Eifel bis zur Nordsee und in die Lausitz werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern in der Stunde erwartet. In Küstennähe und im Bergland könnten sogar Spitzengeschwindigkeiten bis zu 80 oder 90 Kilometern in der Stunde erreicht werden. Auf dem Brocken werden im Tagesverlauf des Silvestertages gar Orkanböen erwartet.

„Aber auch sonst gilt es, Obacht walten zu lassen, damit die Silvesterraketen nicht vom Winde verweht werden“, riet der DWD-Meteorologe Felix Dietzsch.

Auch das neue Jahr werde sehr mild starten, erst in den folgenden Tage wird es der Prognose zufolge allmählich kühler. Auch der Wind lasse mit Beginn von 2023 ab Montag wieder deutlich nach. Allerdings sei von einem kalten Winter angesichts milder Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad weiterhin wenig in Sicht.