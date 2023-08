Nachdem es zunächst geheißen hatte, dass am Wochenende der Sommer wieder in Berlin Einkehr halten wird, schränkt der Deutsche Wetterdienst (DWD) die heitere Prognose am Samstag etwas ein. Die Temperaturen sollen zwar zunächst 26 bis 30 Grad erreichen, doch ab dem Nachmittag ziehen Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auf Berlin zu, so die Wetter-Experten.

An der Oder und Neiße sei es zunächst noch heiter und trocken. Am Mittag gibt es erst im Westen Brandenburgs dann örtlich Schauer, am Nachmittag auch im Berliner Raum. Am frühen Abend erreichen die Schauer die Oder. Es kommt lokal zu Gewittern, vereinzelt mit Starkregen, kleinförmigem Hagel und stürmischen Böen mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde.

Die Nacht zum Sonntag soll laut DWD wechselnd bis stark bewölkt werden. Es fällt schauerartiger Regen, vereinzelt gewittert es mit Starkregen. Im Laufe der Nacht ziehen die Gewitter ab und es gibt größere Auflockerungen. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 15 Grad.