Es wird stürmisch in Berlin: Wind und Regen fegen über die Hauptstadt

Das Wetter in Berlin wird wohl ungemütlich. Wind und Regen drohen.

Der Donnerstag beschert den Menschen in Berlin und Brandenburg windiges Wetter mit kräftigen Schauern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag mit Wolken und örtlich mit Regen. Später am Tag fällt der Regen in Schauern vom Himmel bei milden 15 bis 18 Grad. Dabei wird es windig, vereinzelt sogar stürmisch. Nachmittags klingt der Wind ab. Die Nacht zu Freitag beginnt trocken und bewölkt, später breitet sich aber Regen aus. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad.

Der Freitag ist zunächst von Wolken und Schauern geprägt, später lockert es örtlich auf bei 15 bis 19 Grad. Es weht mäßiger Wind mit einzelnen Windböen. In der Nacht zu Samstag ziehen sich die Wolken anfangs zurück, später verdichten sie sich aber wieder und es fällt schauerartiger Regen bei 8 bis 5 Grad.

Wetter am Wochenende: Gewitter wird in Berlin von Sturmböen begleitet

Das Wochenende beginnt am Samstag wechselnd bis stark bewölkt, örtlich fallen Regenschauer. Nachmittags gewittert es gebietsweise in Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 12 und 15 Grad, dabei weht kräftiger Wind – teilweise Sturmböen. Die Nacht zu Sonntag bleibt wechselhaft bei 6 bis 4 Grad.