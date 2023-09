Nach den sommerlichen Temperaturen wird das Wetter in Berlin und Brandenburg wieder rauer: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einen Mittwoch mit Gewittern. Demnach drohen der Hauptstadtregion, vor allem in Nordwesten Brandenburgs, auch Starkregen, Sturmböen und Hagel.

In den frühen Morgenstunden zog über Berlin bereits ein Gewitter mit teilweise heftigen Regen hinweg. Der Deutsche Wetterdienst gab eine Warnung heraus. Aufnahmen in den sozialen Netzwerken zeigen bisweilen den Starkregen – auch die Blitzaktivität wurde den Angaben zufolge am Himmel über dem Märkischen Viertel in Berlin aufgenommen.

Am Nachmittag lockert der Himmel von Nordwesten her auf, nur der Niederlausitz bleiben bis zum Abend Schauer erhalten. In der Hauptstadt Berlin kühlen die Temperaturen derweil tagsüber merklich ab und pendeln sich laut dem DWD um 22 Grad ein.