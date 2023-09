Die vergangenen Tagen mögen ein Vorgeschmack auf den Herbst gewesen sein, aber sie haben ihn noch nicht eingeläutet. Es wird dank Hoch Olena noch einmal sommerlich am kommenden Wochenende, und Anfang nächster Woche erst recht. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erwartet die Berliner am Samstag und Sonntag ein Sonne-Wolken-Mix bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad.

Am Montag wird es dann bei Höchsttemperaturen von bis 27 Grad und kaum Wolken noch mal ein gutes Stück wärmer. Auch am Dienstag wird es voraussichtlich noch einmal so warm werden. Die Aussichten für den Rest der Woche sehen ebenso freundlich aus, vielleicht wird das folgende Wochenende sogar noch wärmer als das anstehende. Mit Sicherheit voraussagen können das die Meteorologen noch nicht.

Manche Sommerbäder schließen, andere bleiben länger als geplant offen

Der Sommer kommt damit zu einem Zeitpunkt zurück, an dem der Herbst aus meteorologischer Sicht schon begonnen hat. Das bedeutet: Einige Berliner Sommerbäder stellen den Betrieb ein. Manche, wie das Sommerbad Pankow, schließen zum 3. September, andere, wie das Columbiabad Neukölln, zum 17. September. Dafür bleiben einige Berliner Freibäder länger als geplant geöffnet, darunter das Prinzenbad in Kreuzberg, das Sommerbad Olympiastadion und das Sommerbad am Insulaner.

Für die meisten Hallenbäder startet die Saison

Derweil hat die Saison für einige Hallenbäder bereits begonnen. Das Stadtbad Mitte „James Simon“ und das Stadtbad Charlottenburg etwa öffnen bereits seit dem 28. August täglich, die Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park startet am Montag in die Saison. Eine Auflistung aller Bäder mit Öffnungszeiten stellen die Berliner Bäderbetriebe bereit.