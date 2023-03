Wetter in Berlin: Woche startet mild und regnerisch Die neue Woche startet mit weiterhin frühlingshaften Temperaturen. Sonst bleibt es wechselhaft mit dicken Wolken und Regen. dpa

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Berlin/Potsdam -Milde Temperaturen und eine dichte Wolkendecke erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Wochenbeginn. Wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte, ist am Nachmittag mit leichten, örtlichen Schauern zu rechnen, die sich später verstärken können. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt, gebietsweise kommt es zu Regen. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 5 und 7 Grad ab.