Wetter: Berlin bleibt trocken, Gewitter in Brandenburg erwartet Der Natur in Berlin dürstet es nach Regen. Niederschläge und Gewitter gibt es am Donnerstag aber hauptsächlich im Osten Brandenburgs. Am Freitag herrscht Unwettergefahr. dpa

In Brandenburg regnet es am Donnerstag, in Berlin wahrscheinlich nicht. Pemax/imago