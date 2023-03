Wetter: Sturm und Gewitter am Samstag, Schneeregen zum Wochenstart

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für den Samstag in Berlin und Brandenburg mit einzelnen Sturmböen und Gewitter. Es besteht eine amtliche Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h. In Schauernähe müsse mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden, hieß es. Die Warnung gilt zunächst bis 16 Uhr. Ab dem Mittag sei bis in den Abend hinein mit einzelnen Gewittern in der Region zu rechnen. Die Temperaturen liegen am Samstag bei 11 bis 14 Grad.

Der Sonntag startet in der Region nach Abzug letzter Schauer heiter bis wolkig. Am Nachmittag verdichtet sich zunächst in der Südhälfte, später auch in Berlin und dem Norden die Bewölkung. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg: Schnee und Schneeregen zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag ist es zunächst bedeckt, südlich von Berlin kann es gebietsweise Regen geben. Die Temperaturen sinken auf +1 bis -1 Grad im Norden Brandenburgs, einzelne Schnee-, Schneeregen- oder Regenschauer sind möglich.

Am Montag gibt es bei Höchstwerten von 4 bis 7 Grad zunächst in Westbrandenburg Schnee-, Schneeregen- oder Regenschauer, die sich im Verlauf ostwärts ausbreiten. Nachmittags sind einzelne Gewitter möglich. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu -3 Grad.