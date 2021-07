Berlin - In Berlin und Brandenburg kann es in den kommenden Tagen zu Gewittern und Starkregen kommen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte, soll es am Nachmittag einzelne Schauer und wahrscheinlich vereinzelt kräftige Gewitter mit Hagel geben. Zudem schließen die Meteorologen schwere Sturmböen bis 100km/h nicht aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 28 Grad.

Tief Bernd sorgt derweil in Teilen Deutschlands für Chaos – in Berlin und Brandenburg wird die Lage wohl weniger dramatisch. Wie der SWR berichtet, sind in Schuld bei Adenau in der Eifel sind in der Nacht zu Donnerstag wegen Überflutungen und Dauerregens sechs Häuser eingestürzt. Nach Angaben der Polizei werden derzeit etwa 30 Menschen vermisst.

Zwei Feuerwehrmänner sterben im Einsatz

Heftiger Regen verursachte auch im Saarland für Überschwemmungen, Hochwasser und Stromausfälle. Der extreme Dauerregen sollte zwar laut Vorhersage des DWD in der Nacht zum Donnerstag nachlassen. Vielerorts dürfte es nun an die Aufräumarbeiten gehen.

In Altena im Sauerland kam bei der Rettung eines Mannes nach dem Starkregen ein 46 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben. Er wurde von den Wassermassen fortgerissen und ertrank. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Nur zwei Stunden später kollabierte ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann bei einem Einsatz im Bereich des Kraftwerks Werdohl-Elverlingsen. Er sei am Mittwochabend trotz Reanimations- und Hilfsmaßnahmen gestorben, teilte die Polizei mit. Die Polizei gehe von einem gesundheitlichen Notfall aus.

Berliner Feuerwehrmänner sprechen von einer „Schockstarre“. Der Verein Freiwillige Feuerwehren im Landesfeuerwehrverband Berlin e.V. teilte am Donnerstag mit: „Unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden und Tagen den Angehörigen und den Kamerad*innen der Verstorbenen. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“ Die Kameraden seien „als Retter gekommen, als Engel gegangen“.