Morgens kann es noch zu Glatteis kommen, tagsüber wird es dann aber etwas milder als in den vergangen Tagen. Bis zu 9 Grad werden erwartet.

Wetter: Es wird wieder etwas wärmer in Berlin und Brandenburg

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Berlin wieder etwas wärmer. dpa/Paul Zinken

Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg steigen nach dem kurzen Wintereinbruch mit Schnee wieder etwas an. Am Dienstag kam es noch örtlich zu gefrierendem Regen und Glatteis auf den Straßen und Gehwegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichten Höchstwerte zwischen 1 und 4 Grad.

Der Aufwärtstrend bei den Temperaturen setzt sich in den kommenden Tagen fort. In der Nacht zum Mittwoch werden Tiefstwerte um den Gefrierpunkt erwartet, es kann zu Frost und Glatteis kommen. Tagsüber sollen dann die Temperaturen mit Höchstwerten zwischen 3 und 7 Grad wieder etwas milder werden.

Am Donnerstag werden bis zu 9 Grad und leichter Regen erwartet. Am Morgen herrscht wegen kalter Temperaturen noch Glatteisgefahr. Es weht ein schwacher Südwind.