Wetter: Glätte und leichter Schnee in Berlin und Brandenburg Der Frauentag in Berlin und Brandenburg wird wolkig und kalt - auch Schnee soll es geben. dpa

Das Bundeskanzleramt im Nebel nur schemenhaft zu erkennen. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich örtlich auf Glätte und leichte Schneefälle einstellen. Der Mittwochmorgen startet in beiden Bundesländern zunächst stark bewölkt mit leichtem Frost, im Süden von Brandenburg kann es zu Schneefällen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Vor allem zwischen Fläming, Elbe-Elster Kreis und Niederlausitz werden laut DWD bis Mittwochfrüh bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet.