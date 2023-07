Hitzewelle rollt auf Berlin zu: Am Wochenende bis zu 35 Grad

Die Hitze kommt in die Hauptstadt zurück: Am Wochenende knackt Berlin die 30-Grad-Marke. Besonders warm wird es am Sonntag.

Am Wochenende müssen Berlinerinnen und Berliner sich auf hohe Temperaturen einstellen. Während die Temperaturen in der Hauptstadt am Donnerstag noch bei zwischen 23 und 26 Grad liegen sollen, steigen sie laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bereits am Freitag auf bis zu 30 Grad. Am Sonntag könnten die Temperaturen dann 35 Grad erreichen.

Der Donnerstag beginnt zunächst heiter, dann wechseln sich sonnige Abschnitte mit einem bewölkten Himmel ab. Am Mittag und Nachmittag treten vor allem im Berliner Raum und in Nordbrandenburg einzelne Schauer auf. Am Abend ziehen die Wolken wieder ab und es wird trocken.

Wetter: So heiß wird das Wochenende in Berlin

Der Freitag wird dann laut DWD sehr sonnig. Regen soll es nicht geben, die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 26 und 30 Grad. Auch am Samstag soll es heiß und sonnig werden – mit Höchstwerten zwischen 29 und 33 Grad. Überwiegend schwacher Wind weht dann aus Ost bis Südost. Sollte die Technoparade „Rave The Planet“ an diesem Tag stattfinden, müssen Besucherinnen und Besucher wohl viel Wasser mitbringen, um beim Tanzen für Abkühlung zu sorgen.

Auch am Sonntag ist Freibadwetter in der Hauptstadt angesagt: Die Temperaturen steigen dann laut Vorhersage (Stand Donnerstag) auf 31 bis 35 Grad bei durchziehenden dünnen und hohen Wolkenfeldern und viel Sonnenschein. Der DWD spricht von einer Hitzewelle, sobald die Temperatur an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen über 28 Grad liegt.

35 Grad am Sonntag: Gewerkschaft will Sonnenmilch-Flatrate für Bauarbeiter

Angesichts der drohenden Hitzewelle fordert die Gewerkschaft IG BAU Berlin ausreichend kostenlose Sonnencreme für Bauarbeiter, Fassadenreiniger oder Garten- und Landschaftsbauer in Berlin. „Wer unter freiem Himmel arbeitet, hat ein enormes UV-Risiko. Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand. Die Haut vergisst nichts. Sie sammelt die Sonnenstunden – Jahr für Jahr: Die ständige Einstrahlung lässt die Haut früher altern und kann zu Hautkrebs führen“, so der Bezirksvorsitzende Thomas Hentschel.

„Sonnencreme und Wasser muss es für die, die draußen arbeiten, kostenlos geben. Es geht um eine Flatrate für Sonnenmilch und Wasser – bezahlt vom Chef“, sagt Hentschel weiter. Dabei sollte auf einen besonders hohen Lichtschutzfaktor geachtet werden. Dies sei eine gute Investition in den Arbeitsschutz.

Zur Abkühlung: Berlin stellt kühle Räume zur Verfügung

Für ältere Menschen und Kinder, denen sogar die eigenen Innenräume zu heiß werden, stellt Berlin kühle Räume zur Verfügung. Die kühlen Räume werden geöffnet, sobald der Deutsche Wetterdienst (DWD) die Hitzewarnstufe 1 ausruft, wie der Senat mitteilte.