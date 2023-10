Wetter in Berlin am Donnerstag herbstlich trüb und regnerisch

In Berlin und Brandenburg wird es am Donnerstag herbstlich trüb und regnerisch. Am Tag bleibt es meist bedeckt, mit hin und wieder etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 Grad im Norden und 14 Grad im Süden.

Auch nachts halten sich die Wolken, es regnet aber nur noch gelegentlich etwas. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 6 Grad. Am Freitag bleibt es unverändert stark bewölkt bis bedeckt. Anfangs regnet es nur örtlich, später gibt es in der Südhälfte Brandenburgs und im Berliner Raum häufiger Niederschlag. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 12 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt und es regnet gebietsweise etwas. Die Temperaturen gehen zurück auf 5 bis 7 Grad. Das Wochenende startet unverändert mit Wolken und örtlichen Regenschauern. Bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad weht am Samstag ein schwacher bis mäßiger Wind.