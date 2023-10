Wetter in Berlin am Mittwoch: Herbst bringt Sonnenschein und später Regen

Das Wetter am Mittwoch in Berlin und Brandenburg bringt einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit sich. Nach Nebel am frühen Morgen wird es am Vormittag überwiegend heiter und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Mittag ziehen vermehrt Wolkenfelder auf, wobei es trocken bleiben soll. Es werden Temperaturen um 13 Grad erwartet.

In der Nacht zum Donnerstag verdichtet sich die Wolkendecke am Himmel. Gegen Morgen kann es von der Prignitz über den Fläming bis zur Niederlausitz etwas Regen geben. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad.

Am Donnerstag wird es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise tritt Regen auf, im Süden bleibt es am Nachmittag und Abend zum Teil aber auch regenfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und neun Grad. In der Nacht zum Freitag wird es bedeckt und regnerisch. Vereinzelt kommt es zu Windböen bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad.