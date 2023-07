Wetter in Berlin am Montag: Mix aus Sonne und Wolken – vereinzelt Gewitter

Die neue Woche startet mit einem Mix aus Sonne, Wolken und teilweise Gewittern. Am Montag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf heiteres Wetter mit bis zu 30 Grad einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den späten Nachmittags- und Abendstunden ist dann vermehrt mit Gewittern, zum Teil auch mit Wind- und Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Dies betrifft vor allem den Norden Brandenburgs, später auch den Berliner Raum. Auch Hagel ist lokal möglich. In der Nacht kann es weiterhin gebietsweise zu Schauern und Gewittern kommen. Lokal sind weiter Sturmböen möglich. Bis auf 11 Grad kühlt es dabei ab.

Am Dienstag bleibt es der Vorhersage zufolge bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken. Bis zu 27 Grad sind nach DWD-Angaben zu erwarten. Bis auf 10 Grad sinken die Temperaturen in der Nacht.

Wetter am Mittwoch: Viel Sonne, geringes Gewitterrisiko

Viel Sonne, teilweise Wolken und örtliche Schauer bringt der Mittwoch. Bei bis zu 27 Grad besteht zur Wochenmitte ein geringes Gewitterrisiko. In der Nacht kann es bei um die 12 Grad dann vereinzelt nass werden.

Zunächst heiter und trocken startet der Donnerstag. Im Tagesverlauf ziehen nach DWD-Angaben teils starke Bewölkung und vereinzelte Schauer auf. Bis auf 24 Grad klettern die Temperaturen. Bei um die 10 Grad bleibt es in der Nacht zum Freitag dann meist trocken in Berlin und Brandenburg.