Wetter in Berlin: Das Wochenende bringt Hagel und Starkregen

Die Wetterlage in Berlin und Brandenburg ist die kommenden Tage durch Schauer und Wolken bestimmt. Der Donnerstag begann mit einigen Wolken am Himmel, zum Teil blickte die Sonne durch. Am Nachmittag können laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vermehrt Schauer auftreten.

Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt und es kommt zeitweise zu Regen, der teils kräftiger ausfällt. Es kühlt auf Werte zwischen 14 und 16 Grad ab.

Wetter am Wochenende: Gewitter und Regen am Samstag

Am Freitag wird es überwiegend bewölkt und regnerisch - ab dem Mittag treten zudem örtliche Gewitter auf, lokal eng begrenzt mit Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel. Im Verlauf des Abends lassen Schauer und Gewitter nach und es lockert auf. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 25 Grad. Nachts bleibt es wolkig, dabei regnet es vereinzelt. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 15 und 17 Grad.

Am Samstag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise kann es zu Schauern und Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel kommen. Höchstwerte liegen zwischen 24 und 27 Grad.