Wetter in Berlin am Wochenende: So gar nicht sommerlich

Den Berlinern und Brandenburgern steht ein weiteres Wochenende bevor, das so gar nichts mit dem Sommer zu tun zu haben scheint. Temperaturen bis maximal 23 Grad, viele Wolken, Schauer, Gewitter – so richtig schön wird es Samstag und Sonntag nicht. Immerhin: Am Samstag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) „vom Berliner Raum bis in den Norden Brandenburgs zeitweise heiter“.

Ansonsten bleibt der Samstag in der Region wolkig, ab dem Nachmittag könnte es einige Schauer geben, vielerorts ist es aber ganztags trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 21 und 23 Grad. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen, in Schauernähe kann er aber auch böig auffrischen. In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung zu, gebietsweise gibt es Regen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 12 Grad.

Wetter: Grauer Sonntag in Berlin und Brandenburg

Der Sonntag wird grau: Es ist stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise fällt schauerartiger Regen. Vereinzelt kann es Gewitter mit Starkregen geben. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 21 Grad. Auch in der Nacht zu Montag ist es bewölkt, hier und da regnerisch. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 12 Grad.

Und der Start in die neue Woche? Wird ebenfalls nicht sommerlich, sondern eher ungemütlich: Am Montag gibt es Windböen, vereinzelt sogar Sturmböen. Es ist bewölkt bis bedeckt, gebietsweise fällt Regen. Die Temperaturen fallen unter die 20-Grad-Marke: Es werden voraussichtlich nur noch 17 bis 19 Grad.