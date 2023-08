Wetter in Berlin am Wochenende: Viel Sonne, Samstag bis zu 34 Grad

Den Menschen in Berlin und Brandenburg steht ein heißes Wochenende bevor. Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in Berlin am Wochenende bei ausgesprochen hohen Temperaturen tagsüber weitgehend trocken.

Am Freitagabend sind nach einem heißen Tag mit bis zu 31 Grad Gewitter in Berlin und Brandenburg laut den Meteorologen nicht ausgeschlossen. Teils kann es auch Starkregen, Hagel und stürmische Böen geben.

Am Samstag wird es nochmal heißer, die Höchstwerte liegen bei nur wenig Bewölkung zwischen 30 und 34 Grad. Ab dem Nachmittag breiten sich dann dichtere Wolken aus. Nachts ziehen von West nach Ost Schauer mit vereinzelten Gewittern.

Wetter in Berlin: Auch am Sonntag bleibt es heiß

Angesichts der Temperaturen tagsüber warnt der DWD vor starker Wärmebelastung, für alte und pflegebedürftige Menschen sogar vor extremer Wärmebelastung. Auch am Sonntag bleibt es heiß, wenn es auch bei 27 bis 30 Grad nicht ganz so heiß wird wie am Samstag. Der Tag beginnt mit Wolken, die später aber Richtung Osten abziehen. Im Osten Brandenburgs kann es regnen.