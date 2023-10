Am Donnerstag ist in Berlin und Brandenburg mit Regen und Wolken zu rechnen. So beginnt der Tag stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Gebietsweise kommt es zu Regen, der gegen Nachmittag pausiert. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad bei mäßigem Wind.

In der Nacht zu Freitag ist es bedeckt und gebietsweise regnerisch. Die Temperaturen kühlen auf fünf bis sieben Grad ab und es ist windig bis vereinzelt böig. Am Freitag bleibt es bedeckt und gebietsweise regnerisch. Es weht ein mäßiger Wind mit Böen. Im Norden Brandenburgs kommt es zu stürmischen Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und neun Grad.

Die Nacht auf Samstag bleibt bedeckt und teilweise regnerisch, bei Temperaturen von vier bis sieben Grad. Der Samstag bringt weiterhin örtlich Regen und Wolken. Zum Nachmittag lichtet es sich in Berlin und Brandenburg bei zwölf bis 18 Grad.