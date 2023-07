Viele Wolken und den einen oder anderen Regen- und Gewitterschauer erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das kommende Wochenende. In Berlin und Brandenburg kann es am Freitagabend zu einzelnen Gewittern kommen, bei denen begrenzt Starkregen, kleinkörniger Hagel sowie Windböen um 60 Kilometer pro Stunde auftreten können. Nachts lassen die Gewitter aber nach, es kühlt auf 13 bis 11 Grad ab.

Ins Schwitzen dürfte am Wochenende kaum jemand kommen, denn die Höchstwerte in Berlin und Brandenburg liegen bei maximal 21 bis 24 Grad – am vergangenen Wochenende waren es noch 36 Grad. Nachts liegen die Temperaturen bei 13 bis 15 Grad.

Wetter am CSD in Berlin: Viele Wolken, wohl aber kein Regen

Am Samstag wird es wolkig, wer beispielsweise den CSD in Berlin besucht, muss aber wohl nicht mit Regen rechnen. Nur im Norden Brandenburgs kann es Schauer geben. Am Sonntag gibt es ebenfalls viele Wolken in Berlin und Brandenburg, einige Regenschauer sind möglich.

An der Nordsee und Umgebung wird es sogar noch kühler als in der Hauptstadtregion: Die Temperaturen sinken unter 20 Grad – nachts sind Tiefstwerte bis acht Grad möglich.

Dichte Wolken ziehen über die Segelboote und Tretboote auf der Außenalster hinweg. Marcus Brandt/dpa

Im Südwesten Deutschlands dagegen dürfte sich längere Zeit die Sonne blicken lassen, es bleibt trocken. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad ist es angenehm sommerlich. Am Sonntag wird es im Süden und Südosten sehr warm - mit bis zu 30 Grad in Südostbayern. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Ansonsten sind zahlreiche Wolken zu sehen, es muss immer wieder mit Regen gerechnet werden. In der Nordwesthälfte sind die Temperaturen mit maximal 18 bis 24 Grad deutlich frischer als im Süden.

Zum Start in die neue Woche erwarten die Meteorologen wechselhaftes Wetter. Zeit- und gebietsweise kommt es zu schauerartigen und gewittrigen Regenfällen – auch in Berlin und Brandenburg. Es wird mit 24 bis 27 Grad wieder etwas wärmer.