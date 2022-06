Der Dienstag beginnt in Berlin und Brandenburg mit einzelnen Schauern, es bleibt morgens bewölkt. Auch Gewitter mit lokalem Starkregen (15 Liter pro Quadratmeter) sind am frühen Morgen noch möglich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter mitteilt, kann es vereinzelt zu Hagel und Sturm kommen.

Am Vormittag soll das schlechte Wetter abziehen und es wird zunehmend heiter. Es bleibt vorübergehend wolkig, aber trocken. Die Temperaturen sind weiter sommerlich, aber gegenüber dem Vortag deutlich geringer mit Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es laut DWD wolkig oder gering bewölkt und meist niederschlagsfrei. Die Gewitter-Wahrscheinlichkeit sinkt in der Nacht. Am Mittwoch wird es noch kühler: Die Tiefstwerte können zwischen 17 bis 12 Grad liegen.