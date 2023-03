Wer am Montagmorgen aus dem Haus muss, sollte vorsichtig fahren oder gehen. Die Woche beginnt in Berlin mit Schnee und Glätte.

DWD warnt: Schnee und Schneeregen zum Wochenstart in Berlin

Die Woche startet vielerorts mit leichtem Schneefall oder Schneeregen in Berlin und Brandenburg. Örtlich herrscht Glättegefahr, warnte der Deutsche Wetterdienst am Montag. Für Berlin liegt eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall vor. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen kühlen drei und fünf Grad. Ab dem Nachmittag wird es im Norden überwiegend trocken, im Süden bleibt es nass.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig und trocken. Die Temperaturen fallen auf null bis minus zwei Grad. Gegen Morgen kann es in der Prignitz etwas schneien. Am Dienstag verlagert sich ein Sturmtief nach Dänemark, dessen Ausläufer die gesamte Region erreichen. Dann soll es mitunter Schnee und Schneeregen geben, bei Höchstwerten von vier bis sieben Grad. Der Wind frischt auf, teils mit stürmischen Böen.

Am Dienstag, den 07.03.23 wird es im Norden stürmisch. Im Küstenumfeld sind wiederholt #schwereSturmböen (10 Bft), vereinzelt auch #orkanartigeBöen (11 Bft) aus West zu erwarten. Der Schwerpunkt u. zeitliche Verlauf der Windentwicklung weisen jedoch noch Unsicherheiten auf. /V pic.twitter.com/1fXByRkF5a — DWD (@DWD_presse) March 5, 2023

Die Nacht zum Mittwoch wird kalt und frostig mit Temperaturen zwischen minus zwei und minus vier Grad. Am Mittwoch bleibt es bewölkt und trocken. Die Temperaturen liegen um vier Grad.