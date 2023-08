Wetter in Berlin: Windböen und Gewitter ziehen auf

In Berlin kann es am Mittwoch erneut stürmisch werden. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es vorwiegend bewölkt bleiben. Besonders im Norden Brandenburgs und Berlins können dann auch Schauer, Windböen und vereinzelte Gewitter auftreten. Die Höchsttemperaturen können dabei bis 21 Grad betragen.

In der Nacht zu Donnerstag bleibt es wolkig und überwiegend trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 10 Grad ab.

Am Donnerstag wechseln sich heitere mit bedeckten Abschnitten ab. Dabei wird laut DWD kein Regen erwartet, nur in Nordbrandenburg ziehen zeitweise dichte Wolken auf, es kann zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, es bleibt regenfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad.